روت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في ذكرى وفاتها تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة المصرية الكبيرة .

وقالت ابنه رجاء الجداوي إن الراحلة قررت أن تعتكف وتعتزل البشر تمامًا، وفضلت أن تظل في خلوتها مع الله، تدعوه وتستغفره تتوسل إليه بأن يحفظ ابنتها.

وأضافت :” قبل أيام من وفاتها كانت حاسة إنها مش راجعة للحياة والناس تاني، ووصتني أخلي بالي من نفسي وأخد بالي من الدنيا، قالت لي أنا مش راجعة، واعتزلت البشر تمامًا، لكن كانت بتقدر اللي يتصل بيها وبتقولي سلمي لي عليهم”.

وتابعت ” آخر سنين من عمرها كانت بتعتكف، وتقعد مع ربنا في خلوة، تقعد على كرسي الصلاة بتاعها، تصلي وتقرأ القرآن الكريم وتسبح، وتقعد تتكلم مع ربنا.. أمي كانت عارفة إن رجوعها تاني صعب، لأنها كانت مثقفة وبتقرأ كتير في الطب، فعرفت أنها مش هترجع”