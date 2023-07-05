أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يجب علينا معالجة جميع التحديات التي تعانيها أسواق الطاقة وما يتعلق منها بجانب “أوبك” أو “أوبك+”.

وقال سلمان خلال حديثه ضمن فعاليات منتدى “أوبك” الثامن، الذي يناقش التحديات العالمية الراهنة في أسواق الطاقة:” نحن ننظر إلى مجموع الأثر الذي سيتركه هذا القطاع فيما يتعلق بثلاثية استدامة الطاقة عبر حلول طويلة المدى لعلاج المشكلات وبناء مستقبل مستدام.

وأضاف:” أننا في “أوبك” أو “أوبك+” مستمرون في مواجهة جميع العقبات، ولدينا مسؤولية كبيرة في علاج التحديات والمشكلات التي تواجه السوق”، مؤكدًا على عدم ترك أي مشكلاتٍ دون حل.

وتسائل وزير الطاقة عن سبب ارتفاع سعر النفط بعد ادعاءات أمريكا بعدم وجود طلب على النفط، لافتًا أن الوضوح الأساسي الذي يعمل به البنك المركزي هو جانبًا مهمًا أساسيًا وهناك أرقامًا كبيرة نحتاج إلى أن لا نظهرها إلى الجميع .

وانطلقت اليوم النسخة الثامنة من فعاليات مؤتمر “أوبك” الدولي، تحت عنوان “نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة”، والذي يعد أحد أهم الأحداث الرئيسة على أجندة الطاقة العالمية، في استشراف وصياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: يجب علينا معالجة جميع التحديات التي تعاني منها الأسواق#الإخبارية pic.twitter.com/KgnPrGu55I — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 5, 2023

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان:مستمرون في مواجهة التحديات التي تواجه أسواق الطاقة #الإخبارية pic.twitter.com/SZAztbfzdZ — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 5, 2023

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: لمستقبل رائع ومستقر.. نعمل في أوبك على استدامة الطاقة#الإخبارية pic.twitter.com/HSs0xx632q — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 5, 2023