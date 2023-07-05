كشفت بعض اللقطات الحديثة ما توصلت له أعمال توصيل الأنابيب الكهربائية بطول 2800 متر من البر الرئيسي لجزيرة ⁧‫سندالة‬⁩، أولى الوجهات في ⁧‫نيوم‬⁩، والتي ستوفر وجهات وتجارب سياحية مختلفة مطلع عام 2024.

وكانت شركة “IGY Marinas” قد أبرمت عقد شراكة مع “نيوم” لتشغيل مرسى “جزيرة سندالة”، ليكون وجهة اليخوت الفاخرة في منطقة، نيوم على ساحل البحر الأحمر، شمال غرب المملكة.

ويشمل مرسى “جزيرة سندالة” لليخوت الفاخرة 86 رصيفا لليخوت التي يصل طولها حتى 75 مترا، مع عوامات بحرية لخدمة اليخوت العملاقة، كما تشمل مرافق الجزيرة مجموعة واسعة من خدمات الضيافة، وتجارب الطعام والفعاليات الترفيهية.

ومن المخطط له أن يستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه.

وستضم جزيرة سندالة مرسى ساحرًا وحيويًا مع 86 رصيفاً بحريًا، يجعله وجهة مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية.