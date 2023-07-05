كشفت شركة الفنار عن توفر 60 وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية) بالرياض وتبوك والجبيل، لحملة الدبلوم، البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- عدد (7) وظائف لحديثي التخرج.
2- عدد (53) وظيفة لذوي الخبرة.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي :

– الهندسة الكهربائية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المستشفيات.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.
– المحاسبة.
– المالية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال :

1: وظائف حديثي التخرج .

2: وظائف ذوي الخبرة .