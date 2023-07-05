كشفت شركة الفنار عن توفر 60 وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية) بالرياض وتبوك والجبيل، لحملة الدبلوم، البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- عدد (7) وظائف لحديثي التخرج.
2- عدد (53) وظيفة لذوي الخبرة.
وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي :
– الهندسة الكهربائية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المستشفيات.
– الموارد البشرية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– المحاسبة.
– المالية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الميكانيكية، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال :
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