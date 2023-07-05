كشفت شركة الفنار عن توفر 60 وظيفة (إدارية، مالية، هندسية، فنية، تقنية) بالرياض وتبوك والجبيل، لحملة الدبلوم، البكالوريوس فأعلى.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- عدد (7) وظائف لحديثي التخرج.

2- عدد (53) وظيفة لذوي الخبرة.

وأفادت بأن التخصصات المطلوبة كالتالي :

– الهندسة الكهربائية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المستشفيات.

– الموارد البشرية.

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– المحاسبة.

– المالية.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الميكانيكية، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال :

1: وظائف حديثي التخرج .

2: وظائف ذوي الخبرة .