وافقت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأربعاء، على تأسيس شركات نادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ والأهلي‬⁩ والنصر المساهمين برأس مال 100 مليون ريال لكل منهما.

وكانت وزارة التجارة وافقت أيضًا في وقتٍ سابق من صباح اليوم، على تأسيس شركة نادي ⁧‫الهلال‬⁩ كشركة مساهمة مقفلة لممارسة جميع الأنشطة التجارية برأس مال 100 مليون ريال .

وقال الصحفي أحمد العجلان أن هذه الموافقة تأتي ضمن الخطوات الجديده لتحويل الأندية لشركات.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر 2016 على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم ” دوري المحترفين”، إلى جانب تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، على أن تتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.