روى الفنان المصري المعتزل مجدي إمام، تفاصيل وأسرار جديدة تخص الفنان المصري الكبير عادل إمام.

وقال مجدي إمام في فيديو نشره الإعلامي عبد العزيز الزير من أمام الكعبة، عبر صفحته على تطبيق “تيك توك:” أشهد لـ عادل إمام بحاجة يمكن ناس كتير متعرفهاش، إنه كان ولا يزال بارًا جدًا بوالديه، وشوفت دا بعيني مع والده”، مُشيرًا إلى أنها من أجمل الصفات التي يتحلى بها الفنان .

وأضاف: “لما ابنه جه العمرة قالي خلي بالك من محمد، وحتى عصام إمام أخوه “، لافتًا أنهم على تواصل حتى الآن.

وواصل حديثه: “محمد في العمرة قصاد الكعبة بقى بيدعي لوالده ببركة العمر والصحة، ووالدته طبعا عشان متزعلش، وجده لأبيه وجدته”.

ويستعد الفنان محمد عادل إمام لطرح أحدث اعماله خلال الفترة القادمة، وهو فيلم “أبو نسب”.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام، كانت فيلم “عمهم”، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من سيد رجب، وهدى المفتى، ومحمد سلام، وآيتن عامر، وباسم سمرة، ومحمد لطفى، ورياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين المصريين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.