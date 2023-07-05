شهدت مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، شرقي البلاد حادث عائلي مروع.

قام شاب يمني يدعى “عرفات مبارك” في مقتبل العمر على قتل عمته وشقيقه ووالده وإصابة شقيقه الآخر.

وفي الرواية الأخري قام شاب بقتل عمته، وعندما شاهد والده المنظر قام بقتل نجله الجاني، وعند ملاحظة شقيقه الجاني الواقعة قام بقتل والده وإصابة شقيقه الآخر بمنطقة العوجاء صدر باراس، التابعة لمديرية الصعيد، وفقاً لما ذكرته مصادر محلية.

ومع اختلاف الروايتين فإن العنف الأسري راح ضحيته ثلاث أشخاص ومصاب وكلهم من عائلة واحدة، ولم تكشف تلك المصادر أسباب ارتكاب الواقعة حتى الآن.