كشفت تقارير معلومات جديدة بخصوص الغواصة “تيتان” الغارقة في مياه المحيط الأطلسي قبل أيام، موضحة أنها تعرضت لأضرار بالغة بعد أن ضربها البرق في عام 2018.

وأكدت التقارير أنه تم في أغسطس 2020 نشر مقابلة مع ستوكتون راش مدير عام شركة OceanGate Expeditions التي تملك “تيتان”، لكن في وقت لاحق تم حذف هذه المقابلة.

وأشارت إلى أن “أكثر من 70٪ من المنظومة الداخلية للجهاز” تضرر بعد أن ضربه البرق.

يذكر أن “تيتان” تدمرت بالكامل نتيجة انفجار داخلي ومات جميع من كان بداخلها، ليتبين بعد ذلك أن عدة خبراء حذروا الشركة من تصميم الغواصة تيتان منذ أكثر من 5 سنوات.

ولا تزال شركة أوشن غيت الأمريكية التي فقدت الغواصة على متنها 5 أشخاص من نحو أسبوعين، تقوم بالتسويق على موقعها لرحلاتها الاستكشافية إلى قاع المحيط بهدف رؤية حطام سفينة تيتانيك.