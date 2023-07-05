كشف وزير الطاقة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عما دار بين تحالف أوبك بلس وروسيا بشأن خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وأكد الوزير، خلال مشاركته في أعمال منتدى أوبك الدولي الثامن المقام في فيينا، إن التحالف لم يفرض على روسيا خفض صادراتها وإنتاجها من النفط وإنما اتخذت القرار طوعية دون ضغط من جانب أوبك بلس.

وأضاف أن ذلك تم خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع روسيا، منوها بأن الأمانة العامة لأوبك عملت مع 7 جهات مستقلة من أجل التحقق من الأرقام الروسية في إنتاج النفط، وستواصل هذه الجهات نفس عملها كل شهر.