فجر العالم الدنماركي بيتر جيرنسهايم، مفاجأة بشأن فساد بعض شركات الأدوية، مؤكدا أنهم يصفون السم وليس العلاج -على حد قوله-.

وقال جيرنسهايم، إن شركات الأدوية تقدم الهدايا والرشاوي للأطباء، متمثلة في هدايا وتذاكر سفر، وغيرها، كل ذلك مقابل أن يصفوا “السم لمرضاهم وانت المستهدف”.

وتابع العالم الذي سبق طرده من هيئة تحرير مجلة كوكرين بسبب فضح شركات الأدوية والأطباء الذين يستفيدون من صرف الأدوية على مرضاهم وعدم علاجهم بشكل كامل بغرض التربح منهم عن طريق الأعراض الجانبية: “أنت يا صديقي لا تشتري العلاج بل تشتري المرض تحت اسم ومسمى اثار جانبية”.