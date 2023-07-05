فجر العالم الدنماركي بيتر جيرنسهايم، مفاجأة بشأن فساد بعض شركات الأدوية، مؤكدا أنهم يصفون السم وليس العلاج -على حد قوله-.
وقال جيرنسهايم، إن شركات الأدوية تقدم الهدايا والرشاوي للأطباء، متمثلة في هدايا وتذاكر سفر، وغيرها، كل ذلك مقابل أن يصفوا “السم لمرضاهم وانت المستهدف”.
وتابع العالم الذي سبق طرده من هيئة تحرير مجلة كوكرين بسبب فضح شركات الأدوية والأطباء الذين يستفيدون من صرف الأدوية على مرضاهم وعدم علاجهم بشكل كامل بغرض التربح منهم عن طريق الأعراض الجانبية: “أنت يا صديقي لا تشتري العلاج بل تشتري المرض تحت اسم ومسمى اثار جانبية”.
للأسف هذا شي معروف من زمان تستخدمه اغلب الشركات من باب الكسب المادي والذي اعتبره كسب غير مشروع
تدخل مستوصف يوصف لك وصفات علاجية يعبي لك كيس
ماتحتاجه انت غير فتح ملف وكشف ومعاينه أحيانآ تطلع خطأ
بس علشان ترجع لنا ونستفيد من جيبك أكثر
يستخدمون اسلوب الوهم يوهمونك إنك تعبان ويعطونك سموم تزيدك مع الوهم سوء بس علشان ترجع وتدفع
مستغلين حب الإنسان للحياة وقوة الجسم
والصحة الي للأسف البعض يدفع ملايين ويسافر للعلاج في الخارج وخسائر ولو ركز شوي
وجد انه ملعوب عليه وماكان يحتاج لكل هذا