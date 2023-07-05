تحدث وزير النفط الكويتي، سعد البراك، بشأن ترسيم الحدود الدولية لحقل الدرة مع المملكة.

وقال البراك إن الكويت متفاهمة مع السعودية بشأن حقل الدرة، مشيراً إلى ضرورة قيام إيران بترسيم الحدود الدولية، وفقاً لما ذكره لـ”الشرق”.

وأضاف البراك بأن الوقت أصبح مبكر للحديث عن مستويات الإنتاج في المنطقة المشتركة مع المملكة، منوهاً بأن موقف الكويت في حقل الدرة واضح مع المملكة مع وجود تفاهم كامل بينهما.

وأوضح البراك بأن الإخوة في إيران عليهم أولاً ترسيم الحدود الدولية حتى تحصل كل دولة على حقها وفقاً لقواعد القانون الدولي، والآن يتم الحديث عن مستويات الإنتاج والخطط.