يتعرض الشعر إلى عدة عوامل تسبب في تقصف الأطراف وتعرضها للجفاف، وتحتاج الفتيات والسيدات إلى نصائح لعلاج هذه المشكلة.

ويمكن علاج تقصف الشعر من خلال ترطيب الشعر بشكل منتظم باستخدام ماسك يومياً يساهم في ترطيب الأطراف وزيادة نعومتها.

كما أن استخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الكوكونات الذي يساهم في زيادة نعومة الشعر من الجذور إلى الأطراف، كما لابد من تجنب استخدام مجففات الشعر شديدة السخونة بشكل دائم، والتقليل من استخدام المنتجات الكيميائية.

ويفضل أيضاً التقليل من غسل الشعر لتجنب إزالة الزيوت الطبيعية التي تنتج من فروة الرأس، مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والبروتينات والحديد.