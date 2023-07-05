أوضح ناصر غانم الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، موقف النادي بشأن بقاء كيليان مبابي من عدمه.

وقال الخليفي: “مبابي إذا ما أراد أن يبقى نحن نريده أن يبقى، لكن بالتأكيد يجب توقيع عقد جديد، ولا نستطيع أن نفرض على شخص أن يفعل أي شيء لا يريده”.

وتابع: “هذا بلده وهو قال أنه لن يغادر باريس سان جيرمان بلا مقابل إذا تمكن أحد من تغيير رأيه هذا لا يكون خطأه”، مؤكدا أنه لن يرحل مجانا.

يذكر أن مستقبل مبابي غامضًا، رغم رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان الموسم القادم وعدم تفعيل بند التمديد لموسم إضافي.