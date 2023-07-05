رفض أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، العرض المقدم له من نادي النصر.

يأتي ذلك في ظل تلقي الحارس عرضا من مانشستر يونايتد، بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني شاملة الإضافات لنادي إنتر.

وأكدت تقارير أن عرض مانشستر سيصبح رسميا في الساعات القليلة المقبلة.