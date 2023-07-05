وجه لاعبو الهلال اليوم الأربعاء، رسالة مؤثرة لزميلهم في الفريق الكوري جانغ هيون سو، متمنين له الشفاء، والعودة في أسرع وقت.

وأعرب اللاعبون عن افتقادهم لهيون سو، ورغبتهم في العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات الموسم المقبل.

وكان الهلال قد تكفل بعلاج المدافع الكوري جانغ هيون سو بعدما أصيب بورم حميد في الغدد اللمفاوية.

وسيخضع النجم الكوري لفترة علاج قد تصل إلى 4 أشهر على حساب نادي الهلال.