أقدم رجل مصري مرتد عن الإسلام ومقيم في روسيا على سكب الخمر على القرآن الكريم وتمزيقه تضامنا مع اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا.

وظهر الشخص المرتد ويدعى “سعيد أبو مصطفى”، يقوم بفتح القرآن على سورة “المؤمنون”، وسط مطالب بالقبض عليه.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إقدام اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام الجامع الكبير وبوجود الشرطة السويدية وبإذن منها.

وكانت رابطة العالم الإسلامي، أدانت بأشدّ العبارات، جريمةَ حرق نُسخةٍ من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، في مشهدٍ مُشينٍ واستفزازيٍّ لمشاعر المسلمين، لا سيما في عيد الأضحى المبارك.

وندَّدَ الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين،الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذه الجريمة العبثية النكراء، التي تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير.