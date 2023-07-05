ضم مجلس مؤسسة الهلال الخيرية عددا من الشخصيات البارزة ويتقدمهم رئيس المؤسسة فهد بن نافل.

وبحسب مصادر “صدى” فأن المجلس الجديد يحظى بالعديد من الخبرات في مجال الاقتصاد والاستثمار والرياضة فضلا عن تولي بعضهم مناصب في بعض الوزارات، وفيما يلي نبذة سريعة عن باقي أعضاء المجلس الجديد:-

فهد بن نافل

يعد بن نافل المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة المملكة القابضة منذ 2018، وعضو اللجنة التنفيذية في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية منذ 2017.

ونجح “بن نافل” في تولى رئاسة نادي الهلال منذ 2019 واستمر في المنصب ذاته حتى تم حل مجلس النادي وتشكيل المجلس الجديد لمؤسسة الهلال، حيث يتولى حاليا رئاسة مؤسسة الهلال الخيرية.

سليمان الهتلان

شغل سليمان بن ناصر الهتلان منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، وهو يمتلك خبرات مصرفية ودرجات علمية متخصصة حيث حصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كاليفورنيا بسان دييقو بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في ذات التخصص من جامعة الملك سعود بالرياض.

ولديه خبرات في مجالات الخبرة العملية في المصرفية الاستثمارية بالتركيز على الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات والتحليل المالي والاستثمار وحوكمة الشركات.

وعمل عضواً في هيئة التدريس في قطاع البرامج المالية بمعهد الادارة العامة، كما عمل بمجال الاستشارات المالية والمصرفية الاستثمارية من خلال عمله مستشاراً ثم عمل مدير استشارات ثم رئيس تنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني المرخصة من هيئة السوق المالية.

ويعمل حالياً رئيساً تنفيذياً لشركة مسار النمو للاستثمار، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة مراجعة أو لجنة استثمار أو لجنة ترشيحات ومكافآت في عدد من الشركات مثل بنك البلاد، مجموعة ماسك، مجموعة سليمان الحبيب الطبية، المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، شركة بوبا العربية للتأمين، شركة المراعي، الخطوط الجوية السعودية.

فهد على الحقباني

شغل منصب الرئيس التنفيذي السابق لشركة لجام للرياضة المالكة لاندية “وقت اللياقة”، ويتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية.

عبدالله فهد العبد الجبار

حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد عام 1998 من جامعة ولاية كاليفورنيا” في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان رئيساً للاستثمارات وعضواً في مجلس إدارة نادي الهلال” بين 2015 و2018، وعضواً في مجلس إدارة كل من “شركة الغاز والتصنيع الأهلية”، و”شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة صدى للاستثمارات والاستشارات” منذ يوليو، كما عمل في “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، كما أنه شريك مؤسس في “شركة ماركو للاستشارات الاستراتيجية”، وعضو مجلس إدارة كل من شركة المدفوعات الرقمية السعودية “STC Pay”.

ياسر بن سليمان الداود

حصل ياسر على بكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 2007م من جامعة الملك سعود، وماجستير في إدارة الأعمال عام 2011 من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة، ويشغل منصب رئيس التخطيط والعمليات لاستثمارات الشرق الأو سط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة منذ مارس 2021م ، كما أنه عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو “، وهوأيضا ممثلا عن صندوق الاستثمارات العامة اعتبارا من يناير 2022م .

كما أنه عضو في “شركة مطارات الرياض منذ 2019م، وكان رئيسا لمكتب إدارة المشاريع في صندوق الاستثمارات العامة بين 2020 و 2021م ، وعضوا في مجلس إدارة كل من المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بين 2017 2019م ، والهيئة العامة

للطيران المدني.

وشغل أيضا عدة مناصب في وزارة النقل والخدمات اللوجستية، شملت وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات بين 2018 و 2019م، ومدير مكتب تحقيق الرؤية بين 2016 و2017م، كما عمل مديرا للتخطيط الاستراتيجي في وزارة التجارة بين 15()2016,2، ومديرا عاما لشركة الأيالة، كما تولى منصب مدير مشاريع أول ومدير وحدة دعم القرار في وزارة الصحة السعودية وجنرال الكتريك بين 2012م و 2013م.

فهد أحمد ابو حميد

يشغل فهد أحمد أبوحميد عدة مناصب، فهو عضو مجلس إدارة كل من “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع”، و”الهيئة العامة للمنافسة، شغل عدة مناصب في وزارة التجارة منها نائب الوزير للتجارة الخارجية بالوكالة بين 2013 و2014، ووكيل شؤون الأنظمة واللوائح.

وكان عضواً في مجلس إدارة السوق المالية السعودية “تداول” عام 2011، والهيئة السعودية الملكية الفكرية”، ويعد شريك إداري في “شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني”.

عبدالمجيد أحمد الحقباني

يعد مدير أول رئيس استثمار الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “صندوق الاستثمارات العامة” منذ عام 2018، وهو عضو مجلس إدارة “شركة المملكة القابضة، وسبق له تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، كما عمل محللاً أول للائتمان في “صندوق التنمية الصناعية السعودي.

كما شغل العديد من المناصب في شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية، منها: مدير عام إدارة الأصول، ورئيس الاستثمار في نإدارة الأصول، ورئيس أبحاث المشتريات، ومحلل أبحاث أول.