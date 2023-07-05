آثارت الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان إيهاب توفيق خلال إحيائه حفلا تزامنا مع تشييع جثمان صديقه الفنان علاء عبد الخالق مساء الثلاثاء انتقادات كبيرة.

وعلق الجمهور على تلك الصور بانتقادات حادة، ورد توفيق على تلك الإنتقادات بفيديو قصير نشره على صفحته الشخصية “الفيسبوك”، بأن ما تم نشره من صور أثناء تواجده في حفل بالساحل الشمالي كاذبة.

وأضاف توفيق بأن الصور التي تم نشرها لحفل من يوم 30 شهر يونيو، مشدداً على المواقع التي قامت بنشر تلك الصور بضرورة حذفها وتحري الدقة حتى لا يتخذ إجراءات قانونية ضدهم.