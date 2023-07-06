انطلقت تدريبات الهلال الصباحية في المعسكر المقام حالياً في النمسا، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني إقامة التمارين اليومية على فترتين صباحية ومسائية.

ويسعي فريق الهلال إلى التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2023 – 2024، وقد أدي حصته التدريبية الأولي بمعسكره الإعدادي.

وبدأ مران الفريق بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني وتدريبات الجري، وفرض الجهاز الفني عدة تطبيقات فنية متنوعة وتدريبات التحمل.

أما بالنسبة للتدريبات المسائية، فقد تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وقام البرتغالي خيسوس بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، وقامت كل مجموعة بأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.