طالب مدرب الاتحاد نونو سانتو التعاقد مع المدافع الدولي الشبابي حسان تمبكتي كأحد الخيارات الرئيسية المحلية.

وافادت مصادر أنه في حال تعثر إتمام صفقة انتقال تمبكتي، العمل على التعاقد مع مدافع أجنبي كخيار ثانٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب عكاظ

وأضافت مصادر أنه من المتوقع أن يتم حسم التعاقد مع أحد المدافعين في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل التحاقه بمعسكر الفريق الذي سينطلق (الإثنين) القادم في محافظة الطائف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نادي الاتحاد أسقط اسم القائد أحمد حجازي من كشوفات الفريق، على أن تتم إعادة قيده في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.