عبرت طفلة عن سعادتها البالغة بعد ضمها لفريق التطوع للعام القادم عبر اتصال لا سلكي مع قائد الفرق التطوعية بتبوك أثناء توديع الحجاج.

وقدمت الطفلة خالص الشكر لقائد الفرق التطوعية بتبوك بعدما أبلغها في اتصال لا سلكي أنه تم اختيارها للمشاركة ضمن الفريق التطوعي للعام القادم.

فيما تمنى لها قائد الفرق التطوعية النجاح والتوفيق في خدمة ضيوف وحجاج بيت الله قائلاً لها ” نشوفك ان شاء الله في الدرجات العالية وفي مناصب قيادية”.