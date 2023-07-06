تحدثت‏ كبيرة المستشارين في وزارة السياحة “غلوريا جيفارا مانزو”، عن أمن المملكة واستثماراتها المبهرة، التي لم يسبق لها مثيل، لافتة أنها بلد آمنة لخوض تجربة السياحة بكل يسر وطمأنينة.

وقالت غلوريا جيفارا مانزو في تصريحات إعلامية:” أن المملكة بلد آمنة لخوض تجربة سياحية فيها وخصوصًا للنساء، حيث أن اثنتان من أكثر المدن أمانًا لسفر المرأة بمفردها في هذا البلد.”

وأضافت :” أن المملكة ⁧‫‬⁩لديها العديد من الموارد، لكنهم يريدون استثمارها بشكل جيد، ولهذا السبب يراهنون على السياحة بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل.”

‏وفي السياق ذاته، أوضحت أن المملكة تعمل على إنشاء العديد من مناطق الجذب السياحي في معظم المدن والمحافظات، مستفيدة من كل الثقافة والتاريخ الذي تتمتع به.

‏ولفتت غلوريا جيفارا مانزو، إلى أن الضيافة هي عنصر أساسي آخر يجب أن يختبره جميع المسافرين، مُشيرة إلى أن شعب المملكة دافئ للغاية مع السياح كما لو كانوا أقرباء لهم، بالإضافة إلى أنهم يستقبلون المسافرين بشكل جيد.

‏واختتمت حديثها مؤكدة أن المملكة مثل الحجر الخام الذي تم الاحتفاظ به ويتم صقله الآن، لافتة إنه ماسة سيكتشفها الناس شيئًا فشيئًا.