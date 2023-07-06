أبدى نادي كروزيرو رغبته في التعاقد مع لاعب نادي الهلال ماتيوس بيريرا، حيث أكدت مصادر لـ صدى بأن المدرب البرتغالي بيبا طالب بسرعة التعاقد مع بيريرا قبل انتهاء الفترة الصيفية.

وأضافت المصادر أن النادي البرازيلى أجرى اتصالاته مع إدارة الهلال من أجل إنهاء صفقة انتقال بيريرا.

وكان اللاعب القادم من الدوري الانجليزي قبل موسمين قد خاض تجربة بنظام الإعارة مع نادي الوحدة الإماراتي خلال الفترة الشتوية الماضية وحتى نهاية الموسم، وذلك بعد أن كان اللاعب خارج خيارات مدرب الهلال السابق راموان دياز .

تجدر الإشارة أن ماثيوس بيريرا لاعب الوسط البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا، يرتبط بعقد مع الهلال حاليًا حتى يونيو 2026 .