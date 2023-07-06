أكدت الأستاذ الدكتور جابر القحطاني أستاذ علم العقاقير علي فوائد نبات الجنكة في علاج بعض الأمراض المزمنة علي حسابه الشخصي علي تويتر.

أوضح القحطاني أن هذا النبات يحتوي علي مركب Ginkgolide وهو المركب الذي يعزي إليه التركيب الدوائي، فالاوراق تفيد في علاج أمراض الدورة الدموية و بشكل خاص في تحسين جريان الدم باتجاه الدماغ وقد أثبتت الدراسات أنه يمكن لمركب Ginkgolide.

أن يساعد على علاج حالات عدم الانتظام الشديد لنبضات القلب، كما يقوم بعلاج تصلب الشرايين في الدماغ وخاصة عند المتقدمين في السن، كما تستخدم خلاصة الأوراق في علاج أمراض الدوالي والبواسير وقرحات الساق.

ويشار أن نبات الجنكة عبارة عن شجرة كبيرة، والجزء المستخدم منها هو الأوراق والبذور.