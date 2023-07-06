ظهرت طالبات من كلية عسكرية في روسيا وهم يتعلمون كيفية أداء التحية العسكرية أمام أحد الضباط .

وتقدمت فتاة جميلة وناعمة للغاية من بين الطالبات؛ لأداء التحية العسكرية أمام أحد الضباط، الذي لاحظ نعومتها الزائدة.

فقام الضابط على الفور بمحاولة تعليمها التحية الصحيحة ومسك يديها الناعمة وقام بضبطها لتحاول الفتاة التي لم تستطع إلقاء التحية مرة أخرى، حيث بدت وكأنها لا تفهمها صحيحًا وبادرته بابتسامة ناعمة.