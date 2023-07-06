أوصى الدكتور يوهانس أويس، من عيادة برودجيت العامة في لندن، بخمسة أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغطك مؤكداً أن النظام الغذائي عاملا رئيسياً عندما يتعلق الأمر بضغط الدم .

-خضار ورقية

قال أويس: “الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم”.

ويعمل الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء.ثم تضع هذه المياه ضغطا إضافيا على جدران الأوعية الدموية.

-التوت

قال أويس: “يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم”.

-الشوفان

أكد أويس أن “الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم”.

-المكسرات والبذور

أشار إلى إنها مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بخفض ضغط الدم”.

-الشوكولاته الداكنة

أضاف أويس: “يمكن أن يكون لاستهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر) تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد”. كما أوصى بشرب شاي الكركديه لخفض ضغط الدم.

وحذر أويس من تناول الكثير من بعض الأطعمة لسبب معاكس:

-الأطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم

الأطعمة مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة يمكن أن تزيد من تناول الصوديوم، مم يؤدي إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم.

-مادة الكافيين

وحذر من أنه “في حين أن التأثير يختلف مع كل شخص، فإن الكثير من مصادر مثل القهوة أو مشروبات الطاقة أو بعض أنواع الشاي قد يرفع ضغط الدم مؤقتا”.