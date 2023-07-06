أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن عودة نجمه الأرجنتيني السابق أنخيل دي ماريا إلى صفوفه، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، وبعقدٍ لمدة موسم واحد سيمتدّ حتى يونيو 2024، وذلك بعد 13 عامًا من رحيله عن الفريق.

وقال النادي البرتغالي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي:”وقع دي ماريا، عقدًا مع بنفيكا، وهو تعزيز للفريق بقيادة روجيه شميت، حيث يعود المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عامًا إلى ملعب النور، ويرتدي مرة أخرى الوشاح المقدس”.

وكان ماريا قد خاض أكثر من 100 مباراة مع بنفيكا، تمكن خلالها من تسجيل 15 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بـ3 ألقاب؛ بواقع لقب واحد في الدوري البرتغالي، ولقبين في كأس رابطة الدوري هناك.

كما أنه خاض عددًا من التجارب الثرية مع كبار القارة الأوروبية على غرار ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس مؤخرًا.

ويُذكر أن اللاعب لعب دورًا رئيسًا في نهائي مونديال قطر وفي معاونة القائد ليونيل ميسي من الناحية الهجومية، ولم تكن مشاركته متوقعة في التشكيلة الأساسية للنهائي ضد فرنسا على استاد لوسيل، ولكنه حصد ركلة جزاء ترجمها ميسي في الدقيقة 23، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية في الدقيقة 36، قبل أن تحسم الأرجنتين اللقب بركلات الترجيح.