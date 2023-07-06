أثارت فتاة كشفت عن تكلفة قضاء أسبوع واحد مع زوجها المليونير، ضجة واسعة على مواقع التواصل الأجتماعي .

وظهرت الفتاة وهي تقوم بتوثيق تكلفة قضاء إسبوع مع زوجها، حيث كشفت عن سعر مستحضرات التجميل التي استخدمتها بحوالي 3500 دولار، وشرائها ليخت بلغت قيمته 1.1 مليون دولار .

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تناول الزوجين وجبة عشاء فقط بلغت قيمتها 2000 دولار، وشراء عطر العود بـ 1500 دولار، ولن تتوقف عند ذلك فقط حيث أنها قامت بشراء حذاء بقيمة 10.000 دولار .

وانهالت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المقطع الذي أثار ضجة واسعة، حيث قال أحدهم :” صحيح هي تكون مرتاحة ماديًا، لكن السؤال هنا هل تشتري الحب و المشاعر الجياشة بين الزوجين، أم راحة مادية بين الزوجين فقط”، بينما قالت أخرى:” الله يزوجني مليونير .