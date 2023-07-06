أعدت “World Of Statistics” قائمة بأكثر دول العالم التي لديها عدد مليونيرات كنسبة من عدد السكان، حيث جاءت سويسرا في المرتبة الأولى عالمياً، مع 15.5% من السكان هم مليونيرات بالأساس.

‏وبلغ عدد المليونيرات في العالم نحو 48 مليون مليونير، أغلبهم من حيث العدد في الولايات المتحدة، ويمثلون قرابة 10% من مليونيرات العالم.

‏بينما احتلت “هونغ كونغ” المرتبة الثانية مع 15.3%، وبفارق بسيط عن “الكويت”، صاحبة المركز الثالث، إذ إن 15% من الكويتيين مليونيرات، واحتلت سنغافورة المركز الرابع بنحو 12.7% من السكان مليونيرات، بينما كانت أستراليا، آخر دول يزيد فيها عدد المليونيرات عن 10% من السكان، وبالتحديد 11.2%.

وعلى الرغم من معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا، إلا أن الحلم الأمريكي لا يزال ممكنًا خاصةً وأن 9.7% من السكان في الولايات المتحدة مليونيرات.

‏وجاءت قطر في المرتبة الـ 22 عالميًا، والثانية عربيًا في القائمة، حيث يمثل المليونيرات 3% من عدد السكان.

والجدير بالذكر أن هناك 500 ملياردير أضافوا نحو 852 مليار دولار إلى ثروتهم منذ بداية العام، في تأكيد واضح إلى أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي قد لا تؤثر على الفئة الأعلى في الدخل في العالم.