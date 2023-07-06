كشف المواطن فارس أبوبطنين، تفاصيل غيابه عن الوعي، لمدة أكثر من 4 سنوات؛ بسبب تعرضه لحادث مروري خطير.

وأفاد أبوبطنين بأنه بعدما استعاد وعيه، تفاجأ بجائحة كورونا وقيادة المرأة للسيارة.

وقال خلال لقاء له على قناة العربية:” أنه تعرض لحادث عام 1441، وكان برفقة اثنين من أصدقائه، توفاهم الله، بينما كتب له أن يعيش”، لافتًا أن نسبة الحياة لديه كانت لا تتخطى 9%، ودخل في غيبوبة وفقدان الذاكرة لمدة 4 سنوات.

وأضاف: “تفاجأت بجائحة كورونا، كما أن زوجتي بعد الحادث توظفت، وتولت مسؤولية تربية الأبناء حتى عودتي”.