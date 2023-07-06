أكد الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي المسؤل عن عملية فصل التوأم السيامي السوري إحسان وبسام عن بدء المراحل الأولي من عملية الفصل، بعدما وجه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بفصلهما اليوم.

وأوضح أن الفريق الطبي الخاص بفصل التوائم السيامية الخاص بالمملكه قد بدأ بالمرحلة الأولي وهي مرحلة التخدير والتي يتخللها عدة مراحل تجهيزية أخري.

وأشار الربيعة في تصريحه لقناة الإخبارية أنه من المتوقع أن تستمر هذه العملية حوالي تسع ساعات ونصف، وأعرب عن ثقته بكوادر المملكة وزملاءه المشاركين في هذه العملية.

وأفاد أيضا أن هناك خطورة علي الطفل إحسان وذلك لما يعانيه من عيوب خلقية كثيرة، وأوضح أنه يعيش متطفل علي حياة أخيه بسام ولا يتوقع وجود أي مقومات لديه الحياة.

ومن المتوقع أن تكون أصعب مرحلة في هذه العملية هي مرحلة فصل الكبد وذلك للاشتراك الكبير للتوأم فيه، وكذلك وجود الكثير من العيوب الخلقية لدي إحسان والذي من الممكن أن تؤثر علي بعض المؤشرات الحيوية.