ظهرت سيارة تسلا موديل ٣ النموذج الأكثر أماناً في تاريخ صناعة السيارات وهي توقف نفسها تلقائياً لتجنب حادث مريع على إحدى الطرق السريعة

موديل 3 تصبح السيارة الأكثر أمانا في تاريخ صناعة السيارات، وهو إنجاز لم يكن يتوقعه المسؤولون بشركة تسلا Tesla نفسها

وكانت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرقات السريعة بأمريكا والمعرفة بـ NHTSA، أكدت في تقرير لها أن موديل 3 من تسلا Tesla حقق أقل نسبة تضرر من الحوادث تشهدها NHTSA على الإطلاق.

وقال “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، إن سيارة موديل 3 أصبحت السيارة الأكثر أمانا التي تم صنعها في تاريخ صناعة السيارات، وهو إنجاز لم يكن يتوقعه المسؤولون بشركة تسلا Tesla نفسها.

وحصدت السيارة العلامة الكاملة من الاختبارات، بخمسة نجوم كاملة لتحقيقها أقل نسبة إصابات للدمى الاختبارية التي وضعت داخلها أثناء الاصطدام.