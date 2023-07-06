تعرضت الفنانة مادلين طبر لهجوم أسد عليها في أولي حلقات برنامجها الجديد قعدة مع مادلين، و كان في استضافتها مدرب الأسود محمد الحلو.

وأثناء الحلقة حاولت مادلين الاقتراب من الأسد روماريو، ولكنه قام بالهجوم عليها حتي كادت تسقط علي الأرض.

وتداركت الموقف وجلست بجواره تداعبه، لكنه عاود الهجوم عليها مرة أخري محاولا عض يدها، وتدخل الحلو ليبعد الأسد عنها.

يذكر أن مادلين تعاقدت مؤخرا مع احدي القنوات الفضائية لتقديم برنامج قعدة مع مادلين، وهو برنامج اجتماعي هدفه تقديم المعلومات والنصائح للمشاهدين.