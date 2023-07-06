كشفت شركة نقل وتقنيات المياه عبر حسابها الرسمي على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر 6 وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظائف المتوفرة هي :
1- مسؤول تخطيط مشتريات.
2- منسق الشؤون الحكومية.
3- أخصائي إدارة العقود.
4- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.
5- أخصائي هندسي.
6- مسؤول الأمن السيبراني (لا تشترط خبرة).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
ويتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم .
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