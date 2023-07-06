كشفت شركة نقل وتقنيات المياه عبر حسابها الرسمي على موقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر 6 وظائف في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظائف المتوفرة هي :

1- مسؤول تخطيط مشتريات.

2- منسق الشؤون الحكومية.

3- أخصائي إدارة العقود.

4- مسؤول التأهيل المسبق للموردين.

5- أخصائي هندسي.

6- مسؤول الأمن السيبراني (لا تشترط خبرة).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .

ويتطلب التقديم إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم .