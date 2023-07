أعلنت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، عن منحها شركة ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا رخصة تتيح لها تجريب مخترعها الجديد.

ويُشار إلى أن الاختراع الجديد عبارة عن سيارة طائرة قادرة على السير في الشوارع والتحليق في الأجواء و الرخصة التي منحتها السلطات الأمريكية لتجريبها محصورة في أهداف محددة، تشمل: المشاركة في المعارض والبحث والتطوير.

وأكدت شركة “Alef” المصنعة إن سيارتها الطائرة التي أطلقت عليها اسم “Model A” لا تزال قيد التطوير علما بأنها قادرة على قطع مسافة 321 كيلومترا والتحليق في الأجواء لمسافة 177 كيلومترا بكل شحنة كهربائية.

وتتوقع الشركة أن يبلغ سعر بيع السيارة 300 ألف دولار أمريكي (٩٬٢٦٩٬٥٥٠٫٠٠ جنيه مصري) على أن يجري تسليم أول دفعة منها بحلول أواخر عام 2025.

والجدير بالذكر أن إدارة الطيران الأمريكية أكدت أن هذه السيارة ليست الأولى من نوعها، بينما تقول الشركة المطورة إن سيارتها مختلفة والأولى من نوعها لقدرتها على العمل في الشوارع والأجواء معا، كما أنها باستطاعتها الإقلاع بصورة عمودية والركن في المواقف العامة مثل أي سيارة أخرى.

Want to soar above a pesky traffic jam? That opportunity could be closer than you think after the FAA approved the first "flying car." pic.twitter.com/Y9MtQGFRrc

— USA TODAY (@USATODAY) June 30, 2023