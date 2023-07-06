أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر أكثر من 13 وظيفة إدارية، فنية، هندسية وتقنية شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– فني معدات.

– مهندس شبكات.

– فني الدائرة التلفزيونية المغلقة.

– فني تقنية المعلومات.

– مهندس شراء وتوريد مواد.

– أخصائي اختبار اختراقات.

– أخصائي إدارة مشاريع.

– منسق إدارة المشاريع.

– كاتب مستندات.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا