أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص التحديث الأمني الشهري في منتجات عدة لشركة “Samsung َو” Android

وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات في منتجات أندرويد للوصول غير المصرح به، وتنفيذ تعليمات برمجية، ورفع وترقية صلاحيات المستخدم، وكذلك هجمة حجب الخدمة dos.

كما أوضح الأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات في منتجات سامسونج وتنفيذ ثغرة في عملية تعيين الصلاحيات، وخلل في عملية المصادقة، إضافة إلى الوصول غير المصرح به، وتنفيذ تعليمات برمجية، وأخطاء عند التحقق من المدخلات.

ونصح المركز بتحديث أجهزة سامسونغ ومنتجات أندرويد لافتاً إلى أن الشركة الكورية الجنوبية قد أصدرت توضيحاً يخص هذه التحديثات، عبر الموقعين.

من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا