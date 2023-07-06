أنقذ فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة حياة حاجة سنغالية بعمر 69 سنة توقّف قلبها وذلك قبل صعودها إلى الطائرة.

وأوضحت صحة جدة، أن الحاجة قدمت إلى المركز الطبي بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، وهي تعاني من آلام حادة بالمعدة، وخلال الكشف عليها أتضح أن لديها أمراض مزمنة، حيث أتضح وجود أزمة قلبية حادة، وفي تلك الأثناء توقف النبض والنفس.

وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ، وعمل إنعاش قلبي لمدة 27 دقيقة، وبفضل الله تعالى استجاب القلب وعاد النبض للحاجة، حيث تم التنسيق ونقلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي لاستكمال علاجها.