دخل مشروع الربط السككي السريع بين المملكة ودولة الكويت، حيز دائرة التنفيذ أمس الأربعاء.

وترأست وزارة الأشغال بالكويت اجتماعًا ضم جهات حكومية، بينها وزارات المالية، والكهرباء والماء، والدفاع، والنفط، وبلدية الكويت، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالمشروع.

ويُشار إلى أن الربط سيكون عبر قطار فائق السرعة، أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي أو «قطار الطلقة»، بين الرياض والكويت، بحسب القبس

وأفادت مصادر صحفية بأن الدراسة الاستشارية للمشروع ستستغرق 6 أشهر، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع، متوقعة أن يتم توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه بتاريخ 23 مايو الماضي بتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة والكويت.