أثارت المغنية والفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، غضبًا واسعًا بين جمهورها بعدما حرصت على مشاركة متابعيها عبر انستجرام، صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت بإطلالة أنثوية ليلية مثيرة بفستان مكشوف.

واعتمدت مريم حسين خلال ظهورها على فستان ساحر مكشوف وقصير باللون الأخضر، ونسقت الفنانة معه حذاء عالي لتثير الأنظار .

واكتفت الفنانة بترك شعرها منسدلاً على كتفيها؛ لتظهر بإطلالة مثيرة، كما أنها اعتمدت مكياج الوجه الظاهر الذي أبرز ملامح وجهها .

وأحدثت إطلالة المغنية والممثلة الشهيرة ضجة واسعة بين جمهورها الناشط عبر تطبيق انستجرام، وهو ما تجلى واضحًا في تعليقاتهم التي انهالت على المنشور .