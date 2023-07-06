بعد مهاجمة القوات الأمنية الروسية لقصر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في سان بطرسبرغ ، تم العثور علي العديد من الأشياء المختلفة كالشعر المستعار وسبائك الذهب وخزائن السلاح، وتمساح محشو ورؤس مقطوعة قيل انها لأعداء برينغوجين.

وأثناء الاقتحام تم العثور علي مخزن ضخم للأسلحة المتنوعة وكذلك مبالغ مالية ضخمة، قُدرت بحوالي ٨٦ مليون جنيه استرليني، وتمت مصادرة هذه الأموال والمعدات واعادتها إلي مركز فاغنر.

ومن ضمن الأشياء التي وجدت كان الزي العسكري الروسي الخاص بالقائد العسكري مزينا بحوالي عشرين ميدالية.

يذكر أن انتقال قائد فاغنر إلي بيلاروسيا كان ضمن الاتفاق الذي عقده الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس البيلاروسي تدخل في الوساطة مع فانغر بعد أن أعلنت تمردها علي الدولة الروسية، مؤكدا أن الاتفاق تم لتجنب المزيد من الخسائر.