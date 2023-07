خسرت العداءة الإثيوبية سينبيري تيفيري فرصة الفوز بالمركز الأول في سباق “Peachtree Road Race” بأتلانتا، الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات ويقام سنويا في ولاية جورجيا الأمريكية، بعدما أضاعت فرصة ذهبية كانت ستمكنها من حصد الجائزة .

وكانت سينبيري تيفيري تجري نحو خط النهاية وهي في المركز الأول، ولكنها سلكت منعطفا خاطئا في الأمتار الأخيرة، كلفتها الميدالية الذهبية والجائزة المالية الكبرى للسباق

ويحصل الفائز في السباق على جائزة مالية تبلغ قيمتها 10000 دولار، بينما تكتفي الثانية بـ5000 دولار، وصاحبة المركز الثالث بـ3000 دولار.

During the women's elite division of the Peachtree Road Race, a 10-kilometer race held annually in Atlanta on July 4, one runner took a wrong turn just before the finish line, costing her the win pic.twitter.com/kRiFGbeeEd

