تحدث رجل أمريكي باندهاش عن درجة الأمان الكبيرة التي يعيشها المواطنين والمقيمين في المملكة.

وقال الأمريكي في مقطع فيديو وثقه من أحد شوارع الرياض وفي الرابعة فجرًا :” انظروا الخضروات و الفواكه مرصوصة في أماكن بيعها لا يحرسها أحد ولا يوجد كاميرات مراقبة.”

وأضاف:” في المملكة فقط ستجدون هذا النوع من الأشياء؛ لأنهم يعرفون جيدًا أن لا أحد سوف يسرق شيء”، لافتًا أنه في المملكة بسبب هذا الأمان الكبير .

وكانت كبيرة المستشارين في وزارة السياحة “غلوريا جيفارا مانزو”، تحدثت من قبل عن أمن المملكة واستثماراتها المبهرة، التي لم يسبق لها مثيل، لافتة أنها بلد آمنة لخوض تجربة السياحة بكل يسر وطمأنينة.