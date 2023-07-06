أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس ، تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً مفاداة:” أقدم هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي سعودي الجنسية على قتل عايض بن حمود بن سودان الشلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك باطلاق النار عليه وضربه وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر وعقوق والدته وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور”.

وأضاف البيان” وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله”.

وتابع”تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 18 / 12 / 1444هـ الموافق 6 / 7 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة”.