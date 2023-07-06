قامت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان اليوم الخميس، بضبط مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

وأكدت الدوريات أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.