أطلقت حكومة ريو دي جانيرو قانون جديد لمناهضة العنصرية باسم مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور والذي ينص على إيقاف أو إلغاء منافسات رياضية في حال حدوث تصرف عنصري.

وتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية من الجماهير حين لعب ريال مدريد أمام مضيفه فالنسيا في الدوري الإسباني في مايو آيار الماضي في واقعة تكررت للمرة العاشرة ضد فينيسيوس كما ذكرت رابطة الدوري لمدعين خلال نفس الموسم.

وتم استلهام القانون من واقعة فينيسيوس في استاد ميستايا حين توقفت المباراة عدة دقائق بينما واجه اللاعب المشجعين الذين أهانوه في المدرجات.

وأقرت حكومة ريو بالإجماع “قانون فيني جونيور” في يونيو الماضي ويشمل إجراءات تقديم الشكاوى ضد العنصرية وإطلاق حملات توعية.