كشفت مصادر صحفية عن مستجدات قضية الشباب ضد الاتحاد ولاعبه أحمد شراحيلي بعد انتقال الأخير إلى صفوفه.

وقال الصحفي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي على تويتر :” بعدما كانت الأمور تتجه لإصدار القرار النهائي من مركز التحكيم الرياضي في قضية ⁧‫الشباب‬⁩ و ⁧‫الاتحاد‬⁩ فيما يخص شراحيلي، الشباب‬⁩ يبعث للمركز يوم أمس الأربعاء بأدله جديدة وظهور شاهد جديد”، لافتًا أن الأدلة الجديدة ستخضع للدراسة قبل اصدار القرار .

وكانت مصادر صحفية أفادت بأن مركز التحكيم الرياضي أصدر قرارًا برفض طلب نادي الشباب بأداء القسم والشهود في قضية انتقال المدافع أحمد شراحيلي لنادي الاتحاد.

يُذكر أن الاتحاد تعاقد مع شراحيلي الصيف الماضي ليتقدم الشباب ناديه السابق بشكوى للجنة الاحتراف عن قيام اللاعب وناديه الجديد بالتفاوض في الفترة غير المحمية.