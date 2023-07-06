أكد الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي المسؤل عن فصل التوأم أن العملية تمت بنجاح، وشوهد الطفلان لأول مرة علي سريرين منفصلين.

وأوضح الدكتور الربيعة في لقاء مع قناة الإخبارية أنه تم الاستعجال في فصل التوأم وذلك بسبب العيوب الخلقية الواضحة للطفل إحسان، والتي بدورها كان لها تأثير سلبي علي أخيه بسام.

وأشار الدكتور أن إحسان لا يمتلك كلي ولا أعضاء تناسلية وأثناء العملية تبين أن أمعاءه قصيرة وهو ما يؤكد أنه كان يعيش متطفل علي أخيه.

وكان الطفلان مشتركان في البنركياس والكبد وأغشية القلب وبعض الأوردة الدقيقة وتم فصلها بنجاح.

وأفاد أيضا أن احتمالية عيش الطفل إحسان ضعيفة لعدم وجود الأجهزه الأساسية التي تبقيه علي قيد الحياة وذلك ما أكده قبل البدء بالعملية.

فيديو | رئيس الفريق الطبي د. عبد الله الربيعة لـ #الإخبارية: فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" تم بنجاح #الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/oD7VS5cRMu — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 6, 2023