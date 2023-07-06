استقبل أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال عدداً من المواطنين والمقيمين خلال المجلس العام بديوان الإمارة، بحضور رئيس المحكمة الجزائية بأبها، وعدد من مديري وممثلي الإدارات ذات العلاقة بديوان الإمارة، ووجّه بمعالجة عدد من القضايا الاجتماعية والأسرية بشكل مباشر.

وجرى خلال المجلس، تدشين جمعية عون المختصة بتقديم خدمات التأهيل والعلاج لمدمني المخدرات، ورعاية أسرهم والمعنية بـ 13 محافظة في عسير، وتحتضن مركزاً للرعاية والتأهيل، وتقديم الخدمات في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان لتلبية حاجات جميع فئات المجتمع مع مراعاة القيم واحترامها.

فضلا عن تكريم المواطن سلطان بن محمد القحطاني لدوره وأسرته الإنساني والاجتماعي في كفالة اليتيمة (سميرة) منذ 24 عاماً، إذ قام برعايتها وتلبية شؤونها كافة حتى شهد زواجها ثم حفل تخرجها أخيراً في جامعة الملك خالد.