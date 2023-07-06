أعلن نادي النصر اليوم الخميس، تعيين المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مديرا فنيًا للفريق بداية من الموسم الجديد، خلفًا للمدرب الفرنسي المقال رودي جارسيا .

وقال النصر عبر حسابه على تويتر مرفقًا صورة البرتغالي:” لويس كاسترو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎النصر وذلك بعقد يمتد حتى 2025.”

ووقِّع كاسترو عقدَه مع النصر لمدة موسمين، يحصلُ في كل واحدٍ منهما على ستة ملايين يورو، تشمل جهازه الفني.

وكان كاسترو قد رحل عن تدريب بوتافوجو، بعد أن قاده لصدارة ترتيب الدوري البرازيلي.

يُذكر أن صاحب الـ 61 عامًا، درّب عددًا من الفرق؛ أبرزها بورتو، وريو آفي، وفيتوريا دي جيماريش، وشاختار دونيتسك.